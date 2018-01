Manifestantes depredam e queimam ônibus na zona leste

Moradores da região da Vila Jacuí, zona leste de São Paulo, realizam, desde a 0h15 desta quarta-feira, 27, uma manifestação violenta próximo à delegacia do bairro, o 63ºDP. Um suspeito foi detido por policiais militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão, e segundo informações iniciais, teria se enforcado dentro da delegacia.

Três ônibus da Viação Vip Transportes, que estavam parados no ponto final, próximo ao Cemitério da Saudade, foram alvo da fúria dos manifestantes. Um deles, de linha 2460 (Cemitério da Saudade /Parque Dom Pedro), foi incendiado, assim como a cabine do fiscal. Outros dois ônibus, também estacionados no local, foram depredados.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um dos locais da manifestação a esquina do trecho final da Avenida Maria Santana com a Rua Cajazeiras, muito próximo à delegacia de Vila Jacuí. Além de inúmeras viaturas da Polícia Militar, equipes dos bombeiros e equipes da CET também foram enviadas para a região.