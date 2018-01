Manifestantes bloqueiam rua da zona leste de SP

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

Cerca de 30 moradores do Parque Paulistano, na zona leste, fazem manifestação na Rua José Arthur Nova, altura do número 2.900, desde às 7h desta terça-feira, 26. Eles protestam contra a falta de solução da Prefeitura em relação aos alagamentos recorrentes na região de São Miguel Paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, os manifestantes bloquearam a rua com entulho, que acabou sendo incendiado. Não houve confronto e não há vítimas, mas os moradores afirmam que só deixarão o local após conversarem com um representante da Prefeitura.

O bairro é vizinho ao Jardim Romano, bairro que ficou alagado do dia 8 de dezembro até o dia 18 de janeiro. Após três dias de seca, voltou a chover no bairro no dia 22 e o nível da água atingiu quase um metro, ilhando novamente moradores e carros.