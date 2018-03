Manifestantes bloqueiam Rua da Consolação contra alta do ônibus

SÃO PAULO - Por volta de 200 manifestantes do Movimento Passe Livre bloquearam no início da noite desta quinta-feira, 3, duas faixas no sentido centro da Rua da Consolação, na altura da Avenida Paulista.

De acordo com a Polícia Militar, o início do protesto foi registrado por volta das 14 horas. Os manifestantes estariam com um carro de som e faixas. O movimento luta contra o aumento da tarifa de ônibus de R$2,70 para R$3,00, autorizado no início do ano pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM).

O movimento já organizou mais de 5 protestos só neste ano. Em um deles, estudantes se acorrentaram em catracas no prédio da Prefeitura e houve confronto com policiais. Desta vez, não há informações sobre conflitos.