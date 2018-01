Manifestantes bloqueiam Avenida dos Bandeirantes

Um grupo de manifestantes bloqueou, no início da tarde deste sábado, 16, a Avenida dos Bandeirantes no sentido Imigrantes. A manifestação ocorreu por volta do meio-dia, quando um grupo colocou fogo em lixo e pneus. Três equipes de bombeiros foram enviadas ao local e o fogo já foi extinto. Os manifestantes já deixaram o local, mas o protesto ainda causa reflexos no trânsito.

A Polícia Militar (PM) afirmou que o motivo do protesto ainda será investigado, mas pode ter relação com um caso de resistência que aconteceu durante a madrugada na região. Segundo os Bombeiros, por volta das 4h45 dois homens em uma moto atiraram contra policiais do 3º Batalhão, próximo ao Complexo Viário Maria Maluf. Os PMs revidaram e atingiram um dos ocupantes da moto, que foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya, mas morreu em seguida.

A Avenida dos Bandeirantes apresenta 2,1 km de lentidão, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Rua João Carlos Mallet, no sentido Imigrantes. No Complexo Viário Maria Maluf, no mesmo sentido, a lentidão é de 400 metros do início do túnel até o Viaduto Aliomar Baleeiro.