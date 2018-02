Manifestantes ateiam fogo em ônibus na zona norte de SP

SÃO PAULO - Manifestantes incendiaram um ônibus por volta das 12h10 desta quarta-feira, 20, na zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o protesto foi motivado pela morte de uma criança por atropelamento, neste terça-feira, 19. O veículo estava na Avenida General Penha Brasil.

Por volta das 15h, ainda havia uma viatura da Polícia Militar (PM) no local. Vários indivíduos atearam fogo no ônibus e fugiram, de acordo com a PM. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Não houve feridos.