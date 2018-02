Manifestação reúne cerca de 400 skatistas na Avenida Paulista, em SP

João Paulo Carvalho, do Estadão.com.br,

São Paulo, 19 - Cerca de 400 skatistas, entre amadores e profissionais, estão reunidos na manhã deste domingo, 19, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Os manifestantes defendem a prática do esporte na Praça Roosevelt, no centro da cidade, que está em reconstrução. Os organizadores querem reunir 5 mil pessoas em uma volta de skate até a região central, passando pelo Vale do Anhangabaú. Segundo a Polícia Militar, a manifestação é pacífica.

A Praça Roosevelt, um dos pontos mais tradicionais para a prática do skate de rua na cidade, está em reformas desde o ano passado e pode ser reconstruído sem atender às necessidades dos skatistas.

A iniciativa faz parte da comemoração antecipada do Dia Mundial do Skate - 21 de junho. Além de São Paulo, haverá eventos em outras cinco capitais: Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Goiânia. Cada uma em prol de uma causa local.