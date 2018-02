SÃO PAULO - Um protesto previsto para sair ao meio-dia, nesta quarta-feira, na Rua Borges Lagoa, na zona sul de São Paulo, complica o trânsito da região do Ibirapuera.

Os manifestantes são funcionários do Hospital do Servidor Público Estadual e reclamam contra o corte do vale-refeição dos benefícios. Segundo a CET, há policiamento no local para acompanhar o protesto.