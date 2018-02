Manifestação por falta de água tem ônibus queimado na zona norte

Atualizado às 20h51

Um ônibus foi queimado em um protesto no Tremembé, zona norte de São Paulo, no fim da tarde desta segunda-feira, 21.

A Polícia Militar informou que cerca de 50 pessoas protestavam às 19h na Av .Coronel Sezefredo Fagundes, altura do número 20 mil, por causa de falta de água.

Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo do ônibus. Às 19h30, a manifestação terminou. A PM afirmou que não foram registrados confrontos. A ocorrência foi registrada no 20° DP (Água Fria). Ninguém havia sido detido até as 21h desta segunda.