Manifestação ocupa faixa da Avenida Paulista

Atualizada às 14h40

SÃO PAULO - Uma manifestação organizada pelo Levante Popular da Juventude ocupa uma faixa da Avenida Paulista, sentido Paraíso. O movimento, ligado a temáticas da periferia, do campo e dos movimentos estudantis, reivindica a reforma do sistema político brasileiro. Segundo a Polícia Militar, o ato reúne mil pessoas e não há registros de tumulto.

"A proposta é realizar um plebiscito popular para reforma da Constituinte, que possibilitaria, por exemplo, uma reformulação do sistema eleitoral e de representação democrática no país", explicam os organizadores na página do movimento no Facebook.