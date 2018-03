Manifestação fecha a Rodovia Régis Bittencourt

Texto atualizado às 20h.

SÃO PAULO - A Rodovia Régis Bittencourt ficou bloqueada nesta terça-feira, 4, em ambos os sentidos no km 279, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo, devido a uma manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Segundo o movimento, cerca de 1500 pessoas da Ocupação Novo Pinheirinho de Embu das Artes (RMSP) participam do protesto.

De acordo com o MTST, a manifestação ocorre por causa da demora no cumprimento dos compromissos firmados pelo Governo Estadual em relação a concessão de auxílio aluguel e desmembramento do terreno da CDHU para viabilizar um projeto habitacional.

O grupo colocou fogo em pneus na rodovia. A rodovia foi liberada por volta das 19h45.

Tráfego. Por causa da interdição, a pista sentido Curitiba tem seis quilômetros de retenção, do km 279 ao km 285. No sentido São Paulo, o tráfego é lento entre o km 279 e o km 268.

A concessionária Autopista Régis recomenda aos motoristas que necessitam utilizar a rodovia Régis Bittencourt na região de Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra, que se possível, aguardem um melhor horário para sair em viagem, até que o tráfego normalize. A alternativa para o tráfego é o Sistema Anchieta-Imigrantes.