Manifestação em trecho do Rodoanel faz CET liberar caminhões

Texto atualizado às 21h54.

SÃO PAULO - SÃO PAULO - Um protesto nos dois sentidos do Trecho Oeste do Rodoanel, em Osasco, na Grande São Paulo, congestionou 17 km da via na noite desta segunda-feira, 18, e fez a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspender a restrição a caminhões na Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e nas marginais do Tietê e do Pinheiros. O ato fechou uma faixa de cada sentido e durou 1h40 - até as 20h40.

As cerca de 150 pessoas pediam a liberação para ocupar áreas perto da rodovia - no domingo, 17, tentativa de invasão foi frustrada.