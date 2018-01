Manifestação deixa trânsito complicado nas estradas do litoral

O motorista que passava pelas estradas do litoral paulista enfrenta trânsito ruim na manhã desta sexta-feira, 5. Uma manifestação de um grupo de cerca de 50 pessoas ligadas à Força Sindical fazia um protesto na região de Cubatão desde às 6h30, segundo informações da Polícia Militar. A manifestação ocorreu próximo à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sem interdição de pista, mas prejudicou o trânsito na altura do Km 262, no sentido Guarujá, segundo informações da concessionária Ecovias. A lentidão se refletiu também na pista norte da Rodovia Anchieta, entre os Km 58 ao 55, no sentido capital. De acordo com a Ecovias, os manifestantes já se retiraram e o trânsito começava a fluir normalmente na região por volta das 9 horas. Os sindicalistas começaram uma panfletagem no começo da manhã para divulgar e pedir o apoio da comunidade à luta pela aprovação dos projetos que prevêem recuperação e atualização das aposentadorias e o fim do fator previdenciário para cálculo dos benefícios. A manifestação terminou por volta das 8h30, segundo informações da Ecovias.