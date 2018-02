Manifestação de professores bloqueia parte da Avenida Paulista

Uma manifestação de professores da rede pública bloqueia parte da Avenida Paulista, no sentido Paraíso, na noite desta sexta-feira, 4. Segundo a Polícia Militar, os cerca de 80 manifestantes protestam contra a terceirização, pedem aumento salarial e melhores condições de trabalho. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que os integrantes do protesto bloqueiam todas as faixas no sentido Paraíso à exceção da pista da esquerda.