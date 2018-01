Manifestação de assistentes sociais reúne dois mil em São Paulo

Cerca de duas mil pessoas estão reunidas na região central de São Paulo desde as 10 horas desta sexta-feira, 13, para celebrar o dia da assistência social, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O grupo, que está no Viaduto do Chá, é composto por trabalhadores e entidades da Assistência Social. Além de festejar o dia da categoria, os manifestantes pedem a criação de políticas inclusivas de proteção e acessibilidade para pessoas com deficiências e maior apoio do poder público às organizações sociais da cidade.