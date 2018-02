Manhã teve recorde de lentidão, com 157 km

A capital paulista registrou ontem, às 8h56, o maior índice de lentidão do ano no período da manhã, com 157 quilômetros de vias congestionadas. Até então, o recorde era de 14 de março, quando, às 9h, a capital paulista atingiu 143 quilômetros de morosidade. Ontem, os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a chuva provocou a lentidão.