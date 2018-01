Manhã é o melhor horário para a volta

SÃO PAULO - A parte da manhã será o melhor horário para quem vai pegar a estrada nesta quinta, 1º, para voltar à capital, de acordo com a previsão das concessionárias.

O Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto deve ter mais movimento entre as 15 e as 20 horas no primeiro dia do ano. Os congestionamentos devem começar no mesmo horário no Sistema Anhanguera-Bandeirantes e se estender até as 21 horas. Até sábado, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai realizar a Operação Subida das 20 horas à meia-noite. No sentido da capital paulista, o Sistema Castelo-Raposo tem previsão de maior fluxo de veículos das 15 às 23 horas.

Nesta quarta, 31, as filas na Imigrantes chegaram a 23 quilômetros pela manhã, mas caíram rapidamente até as 16 horas, quando a lentidão ficava em 6 quilômetros.