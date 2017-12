Metrô tem descarrilamento, 3 estações fechadas e cachorro em cima de trem

SÃO PAULO - O descarrilamento de um trem na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, provocou interrupção de um trecho da Linha 1-Azul do Metrô, com o fechamento de três estações, e lentidão no restante do ramal na manhã desta sexta-feira, 9. Como reflexo, as composições da Linha 3-Vermelha também operaram com velocidade reduzida por mais de uma hora. Mais cedo, um cachorro subiu em cima de um trem na zona leste e fez o ramal ser paralisado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas linhas são as mais movimentadas da rede metroviária, com mais de 1 milhão de passageiros por dia em cada uma delas.

Devido a descarrilamento, trecho de Saúde a Jabaquara #L1 interrompido c/atendimento p/ônibus gratuitos.Trens circulam de Saúde a Tucuruvi pic.twitter.com/OobOYLQFoh — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 9 de junho de 2017

Segundo o Metrô, o descarrilamento aconteceu por volta das 9h40. A companhia disse inicialmente que um trem havia apresentado falha. Foram fechadas as Estações Jabaquara, Conceição e São Judas, todas na zona sul. O Metrô informou que ônibus gratuitos fazem o trajeto.

Às 13h40, não havia previsão de normalização da Linha 1.

Cachorro

No início da manhã, a Linha 3 foi paralisada rapidamente após um cachorro subir em cima de um trem na Estação Guilhermina-Esperança, na zona leste. Os funcionários do Metrô retiraram o animal e o levaram a um veterinário.

Veja o vídeo