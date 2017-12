Manhã com garoa e nevoeiro tem série de acidentes e congestionamentos em SP

SÃO PAULO - Ao menos dez acidentes com bloqueios de trânsito e vítimas foram registrados desde o início desta terça-feira, 30, em São Paulo e nas rodovias da região metropolitana. A garoa e o nevoeiro, que tem encoberto São Paulo e o Rio de Janeiro durante as manhãs dos últimos dias, colaboraram para a maioria das ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e pelas polícias rodoviárias.

No caso mais grave, um motociclista morreu após colidir com um caminhão na Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay, mais conhecida como a continuação da Avenida dos Bandeirantes, no bairro da Saúde, zona sul, por volta das 7 horas. Com o isolamento do local para perícia, filas de trânsito lento se formaram na Avenida Presidente Tancredo Neves e nos acessos à zona sul pelas Rodovias dos Imigrantes e Anchieta até o final da manhã.

Na região da Marginal do Tietê, ao menos três acidentes carregaram ainda mais o trânsito no início do dia. O que mais afetou a circulação foi o capotamento de um carro que aconteceu por volta das 6 horas, próximo à Ponte do Tatuapé, no sentido Castelo Branco. O motorista foi socorrido para atendimento, em estado não divulgado. Houve bloqueio e congestionamento durante cerca de duas horas, desde a altura de Guarulhos pela Rodovia Ayrton Senna.

Por volta das 9 horas, uma pessoa foi atropelada por um ônibus na Avenida Ordem e Progresso, no bairro do Limão, no sentido norte. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Também nas proximidades da Marginal do Tietê, outro atropelamento por ônibus foi registrado na Avenida Celso Garcia, próximo à Ponte do Tatuapé, no mesmo horário.

Na Avenida Pacaembu, um motociclista foi atendido por volta das 9h30 após se ferir em colisão com um carro. Até as 10 horas, o acidente ainda bloqueava parcialmente a via e provocava filas.

Na Marginal do Pinheiros, um grande congestionamento no sentido sul foi provocado por reflexos de acidentes leves na Marginal e vias próximas. Às 10 horas, o trânsito ainda era lento até o Morumbi.

Rodovias. O acidente mais grave em estradas da região metropolitana deixou o motorista de uma carreta porta-contêiner ferido em uma via paralela à Rodovia Castelo Branco, próximo ao Rodoanel, em torno das 8 horas. O trânsito só voltou a fluir em direção à capital depois das 9h30, mas os motoristas ainda encontravam filas ao chegar a São Paulo pelas Marginais.

Ainda, entre as 9 e as 10 horas, houve dois engavetamentos em rodovias: um no Rodoanel, próximo à Raposo Tavares, e outro na Fernão Dias, próximo à Presidente Dutra. Não houve registro de vítimas em estado grave em nenhum dos casos.