Mangueira vai ganhar UPP em 15 dias O Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, vai ganhar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) ao longo dos próximos 15 dias, afirmou ontem o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame. Será a 18.ª UPP da cidade. Ontem, Beltrame foi à Mangueira para conhecer a sede provisória da UPP, que funcionará em um contêiner no pé do morro, nas imediações da Quinta da Boa Vista. A UPP terá 403 policiais e deve beneficiar 315 mil moradores.