Mancha aposta em diversidade e volta às raizes sem correria

A rainha da bateria Viviane Araújo desfila sob o enredo "Aos mestres com carinho: Mancha Verde ensina como criar identidade"

SÃO PAULO - No ano em que a Mancha Verde completa 10 anos, a escola empolgou a torcida com um desfile bastante diversificado e, ao mesmo tempo, tradicional. Antes mesmo de os portões se abrirem e os participantes invadirem a avenida, o público já agitava bandeiras na arquibancada e dançava junto com a música.

A Mancha e seus 3500 componentes encerraram o desfile com tranquilidade, sem perder o ritmo que manteve desde o início. Os cinco carros alegóricos abordaram diferentes temas, etnias e culturas, buscando não priorizar apenas um "mestre", e sim, abrangendo todos que de alguma forma colaboraram para a formação da sociedade - Gregos, indígenas, chineses, baianos e até Paulo Freire foram homenageados no desfile. Em resumo, a Mancha buscou abordar a cultura de forma mais enfática.