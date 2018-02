"O MAM está a postos e continua disponível para dar suporte à Bienal, se necessário. Caso não seja preciso, a Fundação tem condições técnicas de realizar este evento tão importante para as artes de São Paulo e do Brasil. Torcemos pelo sucesso da Bienal em qualquer circunstância", afirmou Bertrando Molinari, superintendente do museu. /C.M.