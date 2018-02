O ideal seria um meio-termo entre o glamour sem limites do mundo fashion que desfilou em São Paulo e a completa falta de charme do planeta alternativo que se instalou na Cúpula dos Povos da Rio+20. Isoladamente, um e outro parecem insustentáveis!

Blusa de madeira, sapatos de acrílico e coroas de crucifixo, por exemplo, formam conjuntos tão esquisitos na passarela quanto a combinação de pataxós, hare krishnas, hippies e sindicalistas na mesma manifestação pela salvação da espécie.

Eu, hein!

De Cléber Machado, celebrando a vitória do brasileiro Solonei da Silva na Maratona de São Paulo: "Quem corre atrás conquista!" Como assim? O Rubinho Barrichello corre atrás há um tempão e não conquista nada!

Caminho da roça

O Congresso tem bons motivos para decretar recesso branco até depois das festas de São João. Nessa época do ano, quase todo parlamentar brasileiro tem sua própria quadrilha para cuidar!

Rapidinha

Foi tudo muito ligeiro para a expectativa criada a respeito, mas deu tudo certo na primeira acoplagem espacial realizada por uma tripulação chinesa com a participação de uma mulher embarcada entre os astronautas da missão. O encaixe, que é o que importa, foi considerado perfeito!

Suando a camisa

Do jeito que está difícil conseguir habeas corpus para Carlinhos Cachoeira, Márcio Thomaz Bastos vai acabar pedindo aumento de seus honorários para continuar atuando como advogado de defesa do bicheiro.

A exemplo do que fez na campanha de Celso Pitta nas eleições de 1996, Paulo Maluf deve voltar a empenhar sua palavra de honra na busca de votos, desta vez comprometida com o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo:

"Se Fernando Haddad não for um bom prefeito, nunca mais votem no Lula!" - já teria pronto seu discurso de estreia no horário de propaganda do TRE na TV!

Afastado do noticiário político desde que seu nome passou a constar de reportagens sobre a lista de procurados pela Interpol, 'Maluf vem aí!' - como garante pichação nova nos muros de SP - para salvar a sucessão de Gilberto Kassab da mais entediante das disputas entre petistas e tucanos pela hegemonia no poder do executivo municipal na capital do Estado.

Além de diversão garantida, o desconforto que o ex-prefeito provoca com tanto gosto em suas novas amigas de infância Luiza Erundina e Marta Suplicy promete proporcionar momentos mais acalorados do que qualquer debate decisivo entre Fernando Haddad e José Serra.

Não à toa, os dois candidatos disputaram palmo a palmo até a semana passada o apoio de Maluf, ainda que ninguém saiba muito bem quem, afinal, vai se beneficiar com isso!

Façam suas apostas!

Bom de voto

ACM Neto mandou espalhar em Salvador que Marcelo Serrado (foto) vai viver o papel dele na novela Gabriela. Cismou que, em outra encarnação, foi o mulherengo Tonico

Bastos!