Mala de passageiro para Linha-1 por 3 minutos A Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) do Metrô de São Paulo teve a circulação de trens prejudicada na manhã de ontem depois que um passageiro deixou cair uma mala na via. Foi no horário de pico, às 7h55. A energia no trecho entre as Estações São Bento e Santana teve de ser momentaneamente cortada para retirada do objeto. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Metrô, a circulação dos trens voltou ao normal três minutos depois. Os usuários foram informados do incidente pelo sistema de som das estações.