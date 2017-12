Maksoud Plaza terá casa de eventos na cobertura

A vista proporcionada lá em cima é um dos grandes trunfos da casa - será possível admirar o horizonte da capital paulista com visão 360°. O espaço não será apenas uma casa noturna, mas local para eventos, sem horários e programação fixas. A casa será ativada para festas, shows, lançamentos e apresentações culturais. A ideia da parceria com Facundo Guerra veio do dono do hotel, Henry Maksoud Neto.

"O Maksoud foi importante para a memória do paulistano e eu tinha uma certa rejeição porque era onde a elite se concentrava. Quando o Henry, que é meu contemporâneo, explicou do projeto eu me encantei e pensei que podíamos resgatar um estilo vintage", afirma Facundo. "É um hotel que tem uma personalidade incrível. Ao longo dos anos, ele foi se tornando excêntrico", explica.

O espaço físico para a casa já existia e, a depender da configuração do evento, pode ter capacidade para cerca de 200 pessoas.. "O PanAm Club é um presente para a cidade, dentro de um hotel que é um símbolo de São Paulo. É apenas o começo de uma parceria que já deu certo", diz Henry Maksoud Neto.

Em uma segunda fase do projeto, está prevista a construção de um bar, um restaurante e até uma floricultura no local.