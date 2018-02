Make multifuncional é prático e econômico As empresas de cosméticos desenvolvem lançamentos cada vez mais compactos e práticos. E quem sai ganhando é o consumidor. Um dos destaques é a palette do Boticário, que vem com rímel, batom, seis sombras, dois blushes e uma nécessaire. Se o consumidor comprar tudo separado vai gastar mais que o dobro do preço pedido (R$ 138). A edição é limitada.