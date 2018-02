Mais vias das zonas oeste e sul de SP têm novo limite de 60 km/h

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 20, os motoristas devem reduzir a velocidade nas avenidas Ordem e Progresso, Antártica, Viaduto Antártica, Sumaré, Paulo VI, Rua Henrique Schaumann, avenidas Brasil, Pedro Álvares Cabral, Rua Manoel da Nóbrega e avenidas República do Líbano e Indianópolis. O limite passou de 70 para 60 km/h.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a mudança tem como objetivo proporcionar maior segurança aos que circulam pelos 16,4 quilômetros dessas vias. Com a nova regulamentação de velocidade, a CET pretende aumentar a segurança neste eixo, com uma redução estimada de 20% no risco de acidentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram implantadas placas de regulamentação de velocidade e advertência e faixas informativas para alertar os motoristas. Os radares já estão fiscalizando os veículos que desrespeitarem a nova regulamentação.