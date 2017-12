Mais uma vítima de explosão é resgatada na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros socorreu mais uma vítima do desabamento de um sobrado que aconteceu às 5 horas desta terça-feira, 5, na altura do nº 67 da Rua Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Terceira Divisão, zona leste de São Paulo. O homem, que é dono de uma padaria que funciona no local, foi resgatado por volta das 8 horas pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levado para o Hospital das Clínicas.

Ao todo, a corporação enviou 19 equipes para retirar as vítimas que ficaram sob os escombros após a forte explosão, causada possivelmente por vazamento de um botijão de gás. Viaturas da 3ª e 4ª companhias do 28º Batalhão também foram acionadas para a região com o objetivo de isolar a área e auxiliar os trabalhos dos bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Informações iniciais apontam que oito ficaram feridos na explosão. Cinco deles teriam sido resgatados por populares e levados para o pronto-socorro Iguatemi. Os outros três foram socorridos pelos bombeiros.