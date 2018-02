Mais uma parte de parede de restaurante desaba em SP

São Paulo, 19 - Parte da parede do restaurante localizado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região central de São Paulo, que estava rachada depois de um desabametno parcial na tarde desta segunda-feira,18, desabou na manhã desta terça-feira, 19, segundo informações da Defesa civil municipal.

Na tarde de segunda-feira, parte do teto desabou, sem deixar feridos. Por causa do desabamento parcial, a parede ficou com uma rachadura de cerca de 15 metros de extensão. O local foi esvaziado e interditado.

Segundo a Defesa Civil, o dono do terreno que fica ao lado do imóvel, onde estão instalados o restaurante e um hotel, já foi intimado e tem cinco dias para apresentar a licença da obra e do serviço. O responsável pela obra também havia sido intimado a fazer o escoramento da parede, que acabou desabando.

Agentes da Defesa Civil, um engenheiro da fiscalização e um agente vistor da Subprefeitura da Sé estão no local, na altura do número 355 da avenida. Eles farão uma vistoria para avaliar a condição do prédio, qual o risco de ele desabar e o que deverá ser feito a partir de agora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Defesa Civil, o prédio ficará interditado até que se realizem as obras necessárias à estabilidade do imóvel. Em nota, a defesa civil municipal afirmou que o dano, segundo apurado pelos técnicos, foi causado por um movimento de terra que estava sendo realizado no lote nº 339.