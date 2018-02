Mais uma loja é multada por lixo na rua

Segundo a lei, estabelecimentos que acumulam mais de 200 litros de lixo por dia têm de mantê-lo em um depósito interno e contratar uma coleta particular. O contrato com a empresa que fará o transporte do lixo deve ser apresentado à Prefeitura, para controle do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb).

A Prefeitura pretende aumentar o cadastro dos chamados grandes geradores de lixo. Atualmente, apenas 6 mil dos 80 mil existentes na capital, segundo estimativa, estão registrados. O secretário municipal de Serviços, Dráusio Barreto, afirmou ontem esperar que os 74 mil restantes funcionem de acordo com a lei até o fim deste mês. "Aqueles que estão seguindo a lei têm de ser prestigiados. Não pode a loja vizinha fazer direitinho e a do outro lado fazer tudo errado e sujar a cidade", disse o secretário Barreto.