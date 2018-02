Mais uma leva de filmes sobre SP Estão abertas as inscrições para quem quiser fazer filmes sobre regiões paulistanas, pela 6.ª edição do projeto Histórias dos Bairros de São Paulo, bancado pela Secretaria Municipal de Cultura. Serão contempladas as seis melhores propostas - com valor máximo de R$ 100 mil, sobre um dos bairros: Cangaíba, Cidade Ademar, Cidade Líder, Aricanduva, Vila Sônia, Marsilac, Tremembé, Penha, Cidade Dutra, Mandaqui, Vila Jacuí, Vila Curuçá, Ponte Rasa, São Domingos.