Mais uma joalheria de shopping é assaltada

Uma joalheria no Shopping Bourbon de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, foi assaltada por cinco homens às 20h30 de sábado. O grupo rendeu os funcionários e fugiu em um Fiat Palio vermelho levando joias e relógios. Foi o segundo assalto do gênero em menos de 12 horas em cidades próximas. Na manhã de sábado, quatro assaltantes atacaram uma joalheria do Shopping Bourbon Country, na zona norte de Porto Alegre. A polícia investiga se os ataques foram praticados pela mesma quadrilha.