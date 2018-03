Mais um temporal em São Paulo provoca alerta nas zonas sul e leste

SÃO PAULO - Depois de mais um início de tarde com temperaturas elevadas, São Paulo voltou a ser atingida por uma forte chuva nesta sexta-feira santa, 30. As zonas sul e leste da capital foram mais afetadas, com vários pontos inundados. As subprefeituras de Cidade Ademar e do Ipiranga, na zona sul, tiveram estado de alerta até em torno das 17 horas, devido ao transbordamento dos córregos Zavurus e Ipiranga. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manteve estado de atenção para quase toda a cidade até em torno das 17h30.

+++ Chuva causa alagamentos em Osasco e congestiona saídas de São Paulo

Houve interdição do trânsito nas avenidas dos Bandeirantes (próximo à Marginal do Rio Pinheiros e ao Corredor Norte-Sul); Professor Abraão de Morais; Rubem Berta, Pompeia e no Vale do Anhangabaú (próximo à 23 de Maio). Às 18h, restavam apenas alagamentos com bloqueios parciais, segundo o CGE.

No Jabaquara, na Avenida Santa Catarina, os bombeiros foram acionados para retirar pessoas que ficaram presas em um mercado após o desabamento de parte do telhado. No município de Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana, um homem fraturou uma perna após ser soterrado pelo desabamento de terras. O Corpo de Bombeiros registrou 25 quedas de árvores durante o temporal.

Houve queda de granizo em pontos isolados da zona sul, informou o CGE. Rajadas de vento de mais de 40 km/h foram registradas próximo ao Aeroporto de Congonhas, mas as operações não foram afetadas.