Mais um radar flagra conversão proibida A Prefeitura de São Paulo instalou o segundo equipamento que flagra veículos que realizam conversões proibidas na Avenida Sumaré. O equipamento já está multando desde ontem quem comete essa infração no cruzamento com a Rua Dr. Homem de Mello, no sentido da Marginal do Tietê. Esses radares têm o objetivo de impedir que motoristas virem irregularmente à esquerda, invadindo a faixa para motos. Começaram também a operar outros oito radares de excesso de velocidade na capital.