Mais um preso é morto em prisão no Maranhão Mesmo com a presença da Polícia Militar fazendo a segurança do lugar, mais um preso foi encontrado morto no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Um homem, identificado como Josivaldo Pinheiro Lindoso, de 35 anos, foi encontrado estrangulado dentro de uma cela. Ele havia sido preso no dia 31 de dezembro. Em 2013, 59 detentos foram mortos no complexo, o que levou à denúncia de violação dos direitos humanos no lugar.