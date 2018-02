Mais um PM de UPP é executado a tiros no Rio O PM Alexandre Antônio Barbosa, da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) das Favelas da Fé e Sereno, perto do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, foi morto a tiros na noite de anteontem. Barbosa foi o segundo agente de UPP morto em dois dias na cidade. Na madrugada de quarta-feira, um PM da UPP da Favela Nova Brasília foi baleado na cabeça.