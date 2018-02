Mais um ônibus é queimado na zona norte

De acordo com a Polícia Civil, três jovens entraram no ônibus, fizeram menção de que estavam armados e começaram a jogar gasolina no corredor do coletivo.

Após obrigarem todos os passageiros a descer, puseram fogo no veículo. Ninguém ficou ferido. Em seguida, os criminosos fugiram. Até as 22 horas de ontem, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 72.º Distrito Policial (Vila Penteado).

No dia 9 deste mês, no Jaçanã, também na zona norte, duas pessoas morreram carbonizadas após criminosos atearem fogo a um ônibus em represália contra uma execução policial.

Porto Alegre. No Sul, um incêndio destruiu ontem sete ônibus da Carris, empresa de transporte coletivo da prefeitura de Porto Alegre. Os veículos não estavam mais em operação e passavam por alguns reparos para ir a leilão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bombeiros acreditam que o fogo tenha tido origem na faísca de um maçarico usado pelos operários para a retirada de um chassi e se espalhado para os demais ônibus. Não houve feridos. A Carris abriu sindicância para apurar as causas do incêndio. / A.R. E ELDER OGLIARI