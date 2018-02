Mais um ônibus é incendiado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Mais um ônibus foi incendiado na madrugada desta quinta-feira, 24, no bairro Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas para o local, que fica entre a Rua José Joaquim Gonçalves e a Praça Manoel Maiotti, na altura do número 39. Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), a faixa da direita ficou ocupada.

A operação, que teve início à meia-noite, durou cerca de duas horas. Não foi possível recuperar o veículo, que já estava tomado por chamas quando o Corpo de Bombeiros chegou. Ainda não há informações sobre o motivo do incêndio.

Outro caso. Por volta das 22h30 desta terça-feira, 22, um ônibus foi incendiado em Brasilândia, na zona norte. Segundo a Polícia Militar, um grupo obrigou passageiros, motorista e cobrador a descerem do ônibus e atearam fogo no veículo. Não houve feridos nem detidos e o caso foi registrado no 72°DP (Vila Penteado).