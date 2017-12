Mais um ônibus é incendiado em Guarulhos

Duas pessoas atearam fogo em um ônibus na noite desta quinta-feira, 6, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 22h, a dupla abordou um coletivo do Consórcio Unileste Radial, no ponto final da linha intermunicipal número 318, que liga as cidades de Guarulhos e Poá, na Avenida 11 de Agosto, no Jardim Zaira.

O motorista e o cobrador foram obrigados a descer do ônibus, que, de acordo com a Polícia Civil, estava sem passageiros no momento do ataque. Depois, os bandidos saquearam o caixa para só então jogar gasolina no coletivo e iniciar o fogo. Ninguém ficou ferido e os autores do incêndio, ainda não identificados, conseguiram fugir. O veículo ficou inteiramente destruído.

O incêndio aconteceu em frente a uma loja de fogos de artifício, que não foi atingida. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos (Centro). Segundo a Polícia Civil, as testemunhas não souberam identificar as armas utilizadas nem o motivo do ataque.

Outro caso. Na terça-feira, 4, um grupo de pelo menos 15 pessoas incendiou outro ônibus intermunicipal e agrediu o motorista com um soco na cabeça. O grupo cercou o coletivo na Estrada Velha de Guarulhos. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial(Bonsucesso) como incêndio consumado, dano qualificado consumado e lesão corporal.