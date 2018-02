Mais um líder do PCC é enviado para cadeia federal em Rondônia Uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), Roberto Soriano, conhecido como Beto Tiriça, foi transferido ontem do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em Presidente Bernardes, no interior paulista, para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia.