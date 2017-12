Mais um ladrão do Banco Central é preso em SP

Fe Boy estava foragido da prisão desde fevereiro de 2011. Naquele ano, ele cumpria pena no Instituto Penal Olavo de Oliveira II de Itatinga, no Ceará, quando foi resgatado por comparsas. Em 2002, ele já havia escapado da Casa de Detenção do Carandiru, onde cumpria pena por homicídio.

Em novembro, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) recebeu denúncias anônimas indicando a presença de Fe Boy na cidade. Ele foi preso ontem no Bosque da Saúde, na zona sul da capital. Pereira estava dirigindo um carro blindado ao ser abordado. "Ele não ofereceu resistência", disse a delegada Elaine Maria Biasoni.

No roubo ao Banco Central em Fortaleza foram levados R$ 164,7 milhões. Para entrar no banco, os ladrões construíram um túnel de 78 metros. O caso também virou tema de filme, chamado O Assalto ao Banco Central, dirigido por Marcos Paulo. Ao todo, 36 pessoas foram acusadas - dessas, 26 acabaram presas.