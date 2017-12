Mais um homem é preso por molestar passageira do Metrô

SÃO PAULO - Mais um homem foi preso na tarde desta sexta-feira, 21, acusado de assediar mulheres no Metrô. Desta vez, o rapaz foi contido por outros dois passageiros, na Estação Sé, que chamaram os seguranças da companhia. É o 23º caso registrado neste ano.

Segundo informações da Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), o homem aproveitou a lotação para passar a mão nas partes íntimas de uma mulher por baixo do vestido dela. A mulher gritou e foi socorrida por outros passageiros. A polícia ainda vai confirmar a identidade e a idade do acusado, descrito como "jovem".

Segundo a polícia, ele deve ser indiciado por violação sexual mediante fraude.

Desde que surgiram páginas em redes sociais estimulando crimes sexuais contra passageiras do Metrô, a Polícia Civil tem feito investigações para prender os criminosos. Conforme o Estado revelou na edição desta sexta, os molestadores agem com frequência nos horários de pico, quando as estações e os trens da rede ficam superlotados. Veja mapa com localização dos casos registrados pela Delpom desde o início do ano: