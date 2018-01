Mais um cachorro invade trilhos e causa transtorno no Metrô de SP

SÃO PAULO - Em menos de três dias, um segundo cachorro driblou os funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo e prejudicou a circulação de trens em horário de pico da manhã. Desta vez, o animal provocou velocidade reduzida nesta sexta-feira, 10, na Linha 3-Vermelha, a mais movimentada do sistema.

Visto na altura da Estação Belém por volta das 7h40, o cachorro percorreu três paradas e foi localizado uma hora depois na Penha. A distância entre as duas estações é de aproximadamente seis quilômetros.

Ao ser resgatado, o cão foi levado para o Hospital Público Veterinário, no Tatuapé, na zona leste, por seguranças do Metrô. A assessoria de imprensa da Companhia informou que era preciso saber se o animal levou choque ou se machucou durante a corrida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações do Metrô, nenhuma estação fechou. A velocidade foi reduzida, houve maior tempo de parada e foi realizado contenção de fluxo (controle nas catracas). O Metrô informou que a operação está sendo normalizada após o resgate do animal.

Linha 3-Vermelha: cachorro que adentrou a via já foi resgatado e circulação de trens está sendo normalizada — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 10 de fevereiro de 2017

Muitos usuários nas redes sociais fizeram piada: "De novo?", escreveu um. Felipe Bacarim comentou no post: "Virou festa agora, dia, sim, dia, não, tem um cachorro na via. Até parece piada". Já o Eric Sander questionou: "Mas o que é isso?! Vai virar febre?".

Muitos usuários duvidaram que o cão esteja vivo. "E o cachorro foi resgatado com vida mesmo? Já tá virando rotina essa 'palhaça'", escreveu Dan Bulhões.

Nesta quarta-feira, 8, na altura da Estação Tiradantes, outro cachorro invadiu o espaço dos trens e obrigou as composições das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada.