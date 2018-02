Mais um bueiro explode na região central do Rio Mais um bueiro explodiu no centro do Rio, ontem à noite. Ninguém se feriu. O acidente aconteceu na esquina das Avenidas Almirante Barroso e 13 de Maio. Segundo os bombeiros, o bueiro começou a soltar fumaça às 18h15. Minutos depois, a explosão fez a tampa subir mais de um metro. A Light (concessionária de eletricidade do Rio) disse que o bueiro não pertence à companhia. A responsabilidade não havia sido determinada até a noite. Neste ano, já aconteceram pelo menos 12 explosões de bueiros no Rio.