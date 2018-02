Mais um bingo é estourado pela polícia na Rua Dr. Albuquerque Lins, em Santa Cecília

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima levou agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, a estourar, por volta das 22 horas desta terça-feira, 27, um bingo que funcionava no térreo e no mezanino do Edifício Mantovani Tower, um flat, na altura do nº 635 da Rua Doutor Albuquerque Lins, em Santa Cecília, região central da capital paulista.

No local, segundo os policiais, foram apreendidas 96 máquinas de videobingo. Estavam na jogatina sete funcionários - entre eles o gerente - e 45 apostadores, quase metade formada por idosos. Uma quantidade grande de dinheiro foi apreendida fora das máquinas. O valor contido dentro delas ainda será apurado. Os policiais não souberam dizer desde quanto o bingo existe neste endereço. Todos os envolvidos iriam ser fichados e quem estivesse em dívida com a justiça ficaria preso. As máquinas, após a perícia, serão lacradas e transferidas para um depósito utilizado pela polícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse é o segundo bingo estourado neste ano pela polícia na mesma rua. Em 4 de fevereiro, também após uma denúncia, policiais militares da 2ª Companhia do 13º Batalhão acabaram com a jogatina montada na sobreloja do imóvel nº 489. Na ocasião, foram apreendidas 67 máquinas e R$ 525,00 em notas. Para a mesma delegacia foram encaminhados 18 clientes e três funcionários.