Mais três presos por roubo no Cidade Jardim Três pessoas foram presas na madrugada de ontem, em uma residência de Itaquera, zona leste de São Paulo, acusadas de integrar uma quadrilha de ladrões que roubou a loja Corsage, no Shopping Cidade Jardim, no mês passado. Um dos suspeitos revelou que um argentino é o receptador dos relógios Rolex e vende o produto de grife para países vizinhos. Um dos suspeitos aparece na imagem do circuito interno do shopping.