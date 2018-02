Mais seis vítimas deixam hospital O número de hospitalizados por causa do incêndio da boate Kiss caiu de 81 para 75 ontem, segundo a Força Nacional do SUS. Desses, 21 ainda respiravam com ventilação mecânica até as 20h de ontem. A maioria dos internados tem problemas pulmonares e uma parte menor, queimaduras. Dos internados, 45 estão em Porto Alegre, 26 em Santa Maria, três em Canoas e um em Caxias do Sul. / E.O.