Mais regiões entram em estado de atenção em SP

Mais duas regiões da capital paulista entraram em estado de atenção na tarde deste domingo, 27, em consequências das pancadas de chuvas fortes que chegaram à cidade no começo da tarde.

Após as zonas leste e norte e a Marginal do Tietê, que entraram nesta situação às 14h05, o CGE colocou em estão de atenção a Marginal Pinheiros e a zona oeste, às 14h30. A tendência é que as chuvas permaneçam pelos próximos 30 minutos nestas regiões, o que aumenta o risco de formação de alagamentos.

As pancadas de chuva foram provocadas por áreas de instabilidade formadas pela união de calor e pela aproximação de uma frente fria. As chuvas entre moderada e forte já atingiram a Zona Norte (Pirituba, Vila Maria, Vila Guilherme e Santana), na Zona Leste (Vila Jacuí, São Miguel Paulista, Itaim Paulista) e na Zona Oeste (Rio Pequeno, Butantã e Lapa).

Alagamentos