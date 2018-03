Mais R$ 60 mi de obras vão para subsídios O prefeito Gilberto Kassab (DEM) retirou mais R$ 60 milhões de obras em corredores, terminais de ônibus e do monotrilho e transferiu para o subsídio para as viações de ônibus e cooperativas de perueiros. O repasse às empresas chega a R$ 480 milhões, 30% a mais do que os R$ 350 milhões previstos no Orçamento para 2010. Em janeiro, o governo ampliou o teto para R$ 560 milhões e disse que a diferença viria da licitação do mobiliário urbano, que está parada. Procurada ontem, a Prefeitura não se pronunciou.