Mais 4 vias de SP terão velocidade reduzida na próxima semana

SÃO PAULO - Mais quatro vias de São Paulo terão a velocidade máxima reduzida a 50 quilômetros por hora a partir da próxima quarta-feira, 9. As Avenidas Salim Farah Maluf, Rua das Juntas Provisórias, Rua Malvina Ferrara Samarone e Avenida Presidente Tancredo Neves, atualmente com limite de 60 km/h, sofrerão a alteração.

As mudanças fazem parte do plano de redução de acidentes viários do Programa de Proteção à Vida. Segundo a CET, serão instalados faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças.

Nesta semana já houve redução de velocidade em 16 vias da capital para 50 km/h. Na segunda, foi a vez dos seguintes trechos: Ponte Engenheiro Ari Torres, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay e Complexo Maria Maluf.

Na terça, a alteração foi no eixo Norte-Sul, que inclui as Avenidas 23 de Maio, Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Washington Luís, Interlagos, Professor Papini, além do Túnel Papa João Paulo II (Anhangabaú). A redução também foi implementada nas avenidas laterais ao eixo: Professor Ascendino Reis e Pedro Álvares Cabral.