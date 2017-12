Mais quatro suspeitos de assaltar joalheria em Ilhabela são presos

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas no Guarujá, no litoral de São Paulo, suspeitas de integrar uma quadrilha que roubou, na madrugada da última sexta-feira, uma joalheria em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atracou no píer o barco em que estava e, depois de render alguns pescadores, invadiu a loja. O grupo fugiu no barco com joias e outras mercadorias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia seguinte ao assalto, um dos suspeitos foi detido. Ele confessou ter guardado na pousada em que trabalha uma sacola com armas e um barco que teria sido usado na ação, que durou cerca de 20 minutos.

Na segunda-feira, os outros quatro suspeitos foram localizados. Testemunhas fizeram o reconhecimento. Eles foram levados para a Cadeia de Caraguatatuba (SP).

O valor do prejuízo ainda não foi divulgado. Até agora, o material roubado não foi recuperado.